Лос-Анджелес, США, , 13:41 — REGNUM Кинокомпания Paramount вновь перенесла дату премьеры шестой части «Терминатора», фильм выйдет в прокат США на две недели раньше, 1 ноября 2019 года. Об этом 23 октября сообщил журнал Variety.

Стоит отметить, что, таким образом, картина выйдет на большие экраны сразу после прокатного периода «Ангелов Чарли», производством которых занимается компания Sony. Премьера этого фильма Элизабет Бэнкс пройдёт 27 сентября 2019 года.

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Напомним, ранее Paramount уже переносила дату выхода фильма на экраны, с 26 июля на 22 ноября 2019 года. Снимает картину режиссёр Тим Миллер («Дэдпул»), в качестве продюсера выступает создатель первой и второй части «Терминатора» Джеймс Кэмерон.

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