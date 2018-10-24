Шаргунов: в Боровске идет настоящий погром

Москва, , 13:38 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) направил ряд запросов властям Калужской области в связи со сносом исторических домов в Боровске (Калужская область).

«Сделаю всё для спасения того, что ещё можно спасти. Уже направил несколько гневных запросов — в том числе губернатору Калужской области Анатолию Артамонову и в областную прокуратуру», — написал депутат в соцсети.

Он возмущен тем, что в древнем русском городе Боровске Калужской области сейчас один за другим сносят исторические дома и даже выявленные объекты культурного наследия.

«Какие же скоты! Иначе не скажешь», — написал он.

В Боровске идет самый настоящий погром, констатировал Шаргунов.

«Всего в палаческом списке на снос около двадцати домов — почти вся историческая застройка города. Пока не снесены, но уже приговорены к сносу многие памятники истории и культуры. Деревянный жилой дом начала XX века близ Покровской и Борисоглебской церквей. Деревянный жилой дом на каменном полуподвале конца XIX века. Дом Голофтеевых «кирпичного стиля» конца XIX века. Дома ансамбля текстильной фабрики Ёжиковых. Все эти дома обладают признаками объектов культурного наследия», — указал парламентарий.

Таких городов, центральная часть которых имеет значительную степень сохранности исторической среды, в России осталось не так много.

«В декабре этого года будет рассматриваться вопрос о предоставлении Боровску статуса исторического поселения. Но если громить теперешними темпами, что историческое от него останется?» — задает он вопрос.

Как сообщало ранее, ЛДПР также выступили в поддержку сохранения исторического центра Боровска, лидер партии Владимир Жириновский видит в случившемся вину главы региона Артамонова.

Читайте ранее в этом сюжете: В СК РФ дадут оценку властям Боровска, разрешившим снос центра города