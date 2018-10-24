Бывшую тюрьму для декабристов в Казани ждёт реставрация. Снова?

Казань, , 12:45 — REGNUM В Казани за счёт республиканского бюджета планируют провести ремонтно-реставрационные работы здания бывшей пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы по пути их следования в сибирскую ссылку. Подрядчика на объект выберут в рамках аукциона 12 ноября 2018 года. Год назад вокруг этого объекта был скандал, активисты обвинили госзаказчика, что торги на основной объём работ проводятся уже после того, как они завершены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена тендера, объявленного ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», составляет 102 676 180 рублей. Подрядчик должен будет выполнить весь комплекс работ, включая установку и монтаж оборудования до 31 декабря 2018 года. Здание находится в Казани на улице Батурина, 7. В списке работ — ремонт 446 оконных проемов, ремонт 117 дверей, ремонт 4 131 кв. м сетей инженерно-технического обеспечения, ремонт 597 кв. м фасада, отделочные работы на 4131 кв. м, наружные сети и благоустройство территории общей площадью 5259 кв.м.

Напомним, в 1827 году в этой тюрьме умер декабрист Александр Гриневицкий, а в 1887 году в ней содержали участников студенческой декабрьской сходки, в числе которых был и Владимир Ленин. Изначально здание возвели как суконный завод, но в конце XVIII века его расширили, превратив в пересыльную тюрьму.

В декабре 2016 года республиканские власти анонсировали планы вернуть бывшей тюрьме — памятнику федерального значения его исторический облик. К тому моменту в здании находился онкодиспансер, который перевели в новое здание, а после реставрации бывшую тюрьму должно занять государственное учреждение. Тогда же в комментариях казанским СМИ замминистра культуры РТ Светлана Персова сообщала, что работы завершат до июня 2017 года, а бюджету региона они обойдутся в 290,1 млн рублей.

В начале января 2017 года вокруг объекта возник скандал — представитель «Трудовой партии» в Татарии Иван Климов обратился в УФАС региона с просьбой проверить аукцион, объявленный ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» на сумму более 290 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы здания бывшей пересыльной тюрьмы.

Климов писал о том, что в ходе независимого расследования представители общественной организации выяснили, что работы на объекты, указанные в аукционе, «уже выполнены, идёт отделка внутри здания, установлена мебель, почти все виды работ, указанные в ССРС, выполнены». Но, несмотря на обращение, 27 января 2017 года с победителем был заключён контракт по итогам тендера на сумму 288 673 011,85 рубля. Победителем признали ООО «Евростройхолдинг +». Эта же компания фигурировала в тендере на ремонт цирка, где также имелись схожие претензии о проведении торгов после завершения работ.

Компания создана в 2010 году, специализируется по основному виду деятельности на сносе и разборе зданий. Гендиректор и единственный владелец — Владимир Казилов. Он же является владельцем ООО «Евростройхолдинг-Казань» и совладельцем строительного ООО «Строймонтаж-М».

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