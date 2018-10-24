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В Москве пройдет грандиозное трибьют-шоу «God Save The Queen»

Культура

Критики отмечают удивительное сходство исполнителей с музыкантами группы Queen

Москва, 24 октября 2018, 11:53 — REGNUM  24 октября в Московском международном Доме музыки состоится большое представление, посвященное легендарной рок-группе Queen и ее блестящему солисту Фредди Меркьюри — «God Save The Queen». Интересно, что лучшее по версии авторитетного издания «Rolling Stone» трибьют-группа «Dias salve a la Reina» была организована в 1999 году в Аргентине. В 2004 оправилась на первое зарубежное турне, а уже в 2007 выступала на знаменитом фестивале Montreux, где, кстати, и встретилась с мамой Фредди Меркьюри, которая высоко оценила сходство музыкантов.

В России группа впервые выступила в 2014 году на фестивале Kubana. А в 2016 дала концерт в Москве.

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Культурная хроника
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