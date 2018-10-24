Среда, 24 Октября 2018 года
12:00:30 МСК

В Большом театре объявят лауреатов литературной премии «Ясная поляна»

Культура

Обладателем премии в номинации «Иностранная литература» стал израильский писатель Амос Оз

Москва, 24 октября 2018, 11:32 — REGNUM  24 октября в Большом театре в Москве авторитетное жюри, в состав которого входят такие известные критики и писатели как числе Лев Аннинский, Павел Басинский, Валентин Курбатов и другие, объявят имена лауреатов литературной премии «Ясная поляна». Пока известны претенденты на победу в номинации «Современная русская проза». В самый короткий список вошло всего три книги: романы Марии Степановой «Памяти памяти», Ольги Славниковой «Прыжок в длину» и Александра Бушковского «Праздник лишних орлов». Эксперты предрекают первенство сложносочиненному интеллектуальному произведению Марии Степановой.

Лауреатом в номинации «Иностранная литература» стал известный израильский писатель, неоднократный «выдвиженец» на Нобелевскую премию Амос Оз. Он самолично представит одну из своих последних книг — «Иуда».

А вот лауреаты в категории «Событие» и «Выбор читателей» можно будет узнать только поздно вечером 24 октября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить