В Большом театре объявят лауреатов литературной премии «Ясная поляна»

Москва, , 11:32 — REGNUM 24 октября в Большом театре в Москве авторитетное жюри, в состав которого входят такие известные критики и писатели как числе Лев Аннинский, Павел Басинский, Валентин Курбатов и другие, объявят имена лауреатов литературной премии «Ясная поляна». Пока известны претенденты на победу в номинации «Современная русская проза». В самый короткий список вошло всего три книги: романы Марии Степановой «Памяти памяти», Ольги Славниковой «Прыжок в длину» и Александра Бушковского «Праздник лишних орлов». Эксперты предрекают первенство сложносочиненному интеллектуальному произведению Марии Степановой.

Лауреатом в номинации «Иностранная литература» стал известный израильский писатель, неоднократный «выдвиженец» на Нобелевскую премию Амос Оз. Он самолично представит одну из своих последних книг — «Иуда».

А вот лауреаты в категории «Событие» и «Выбор читателей» можно будет узнать только поздно вечером 24 октября.