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Почти 300 ценных монет изъяла и передала в музей таможня Северной Осетии

Культура

Таможенники помогают возвращать исторические и культурные ценности в Национальный музей РСО-Алании не впервые

Владикавказ, 24 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Контрабанду ценностей пресекли таможенники Северной Осетии. При попытки вывоза с территории России были задержаны почти 300 монет и жетонов, ряд из которых представлял историческую ценность.

Сотрудники таможни передали 73 монеты XVIII—XX веков в Национальный музей. Среди них — денежные знаки России и других государств. В торжественной церемонии передачи, которая состоялась накануне Дня таможенника, приняли участие заместитель министра культуры республики Чермен Дудати и начальник Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко, пишет «15-й регион».яяяяя

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Как напомнили в Национальном музее, таможенники передают им в дар не первую партию ценностей. Ранее ученые получили антикварные предметы домашней утвари и старинные книги. Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года также были переданы управлению Владикавказской епархии четыре старинные иконы, изъятые на таможенном посту «Нижний Зарамаг» при попытке вывоза.

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Контрабанда и борьба с ней
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