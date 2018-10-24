Московский театр «Ромэн» представляет сотый спектакль «Цыганский рай»

Москва, , 10:57 — REGNUM 24 октября Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» представляет юбилейный, сотый спектакль Павла Боброва по пьесе Владислава Старчевского «Цыганский рай».

Сюжет основан на реальных событиях и посвящен геноциду цыган во время Второй мировой войны. Табор под конвоем немецких солдат идет в концентрационный лагерь. И каждый участник трагических событий сам определяет в них свое место, и свою роль.

Спектакль лишен документальности, это притча, где война служит, скорее, трагическим фоном. На примере отдельно взятого народа театр создал общечеловеческую историю о любви и самопожертвовании, о том, как раскрывается личность человека, попавшего в водоворот драматических событий, — так определяют тему постановки в релизе сами авторы.

В главных ролях — Н. Шишков, О. и А. Жемчужные, Л. Аббасов, П. Шаркози, П. Бобров и другие.