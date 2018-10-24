В Москве открывается Международная конференция по историческому оружию

Москва, , 10:40 — REGNUM С 24 по 26 октября в Музее-заповеднике «Московский Кремль» будет проходить III Международная научная конференция «Историческое оружие в музейных и частных коллекциях». В заседаниях примут участие ведущие специалисты музеев, владельцы частных коллекций, независимые исследователи из таких известных центров по изготовлению различных видов оружия как Москва, Екатеринбург, Тула, Великий Новгород, Златоуст, Ставрополь, других российских городов, а также ученые из Германии, Латвии и Азербайджана. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

На повестке дня — системная классификация оружия, введение новых данных в научный оборот, вопросы хранения и реставрации, взаимодействия государственных и частных собраний в экспонировании и многое других. Истинные любители оружия — а таких сегодня в стране тысячи — могут посмотреть все 40 докладов на официальной странице Музеев Московского Кремля в социальной сети «Одноклассники»: на ней будет вестись прямая трансляция конференции.