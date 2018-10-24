В Омске открылась выставка-конкурс «Формообразование в дизайне»

Омск, , 08:48 — REGNUM Всероссийская выставка-конкурс творческих работ «Формообразование в дизайне: Метафора/игра/интертекст» начала работу в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), сообщает 24 октября пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии» ОмГТУ совместно с Отделением дизайна Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта. По замыслу организаторов, целью конкурса является демонстрация работ по лучшему воплощению конструктивных идей в различных материалах, создание предметов и объектов, созвучных современной эпохе.

«Благодаря такой выставке, мы можем посмотреть, какими знаниями и навыками обладают студенты-дизайнеры в разных городах нашей страны», — сообщил член жюри, профессор направления «Дизайн» БФУ им. Канта Борис Миронов.

Отмечается, что свои идеи студенты выражали не только изобразительными средствами — при помощи живописи, графики, скульптуры, фотографии, — но также и предметно-пространственными, представив ландшафты, интерьер, костюм. Кроме того, в этом году появились новая номинация — видео и анимация.

Об итогах конкурса в вузе обещали сообщить на странице в социальной сети.

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