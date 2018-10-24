Райан Рейнольдс назвал Хью Джекмана монстром

Лос-Анджелес, США, , 08:38 — REGNUM Актёр Райан Рейнольдс, известный зрителям по фильмам «Дэдпул», 24 октября с присущим ему своеобразием ответил на душевное поздравление с днём рождения, которое в его адрес направил его коллега Хью Джекман в Twitter.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1054853286262697984

Рейнольдс назвал Джекмана монстром и заявил: тот лжет о том, что он из Австралии, на самом деле он из Милуоки (актёр намекнул на известный интернет-мем). Подписчики исполнителя роли Дедпула по достоинству оценили его шутку и продолжили веселиться в комментариях.

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Напомним, в 2011 году поклонники киновселенной Людей Икс обнаружили, что в городе Милуоки (штат Висконсин, США) проживает человек по имени Тим Паникуччи, который очень похож на Росомаху из комиксов «Люди Икс». Фанаты стали следить за ним, оказалось, что этот человек работает на стройке, обладает крайне мускулистым телом, летом никогда не носит рубашку, при этом на улице его очень сильно выделяют резкие движения при ходьбе. Поклонники комикс-вселенной дали ему прозвище Milverine.

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