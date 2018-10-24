Disney хочет перезагрузить франшизу «Пираты карибского моря»

Лос-Анджелес, США, , 07:31 — REGNUM Кинокомпания Disney ведет переговоры с писателями Реттом Ризом и Полом Верником о создании сценария к перезагрузке «Пиратов карибского моря». Об этом 23 октября сообщил портал Deadline.

Отмечается, что проект находится сейчас на ранней стадии. В качестве его продюсера выступит всё тот же Джерри Брукхаймер. Пока рано говорить о том, кто может вернуться во франшизу. По мнению автора заметки, то, что Disney пытается вдохнуть в неё новую жизнь совсем неудивительно, поскольку пять предыдущих фильмов в течение 14 лет принесли кинокомпании около $4,5 млрд.

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Напомним, Ретт Риз и Пол Верник написали сценарии к обоим частям «Дедпула», а также к фильмам «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и 6 Underground. Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», являющийся пятым по счету, собрал в мире более $794 млн при бюджете $230 млн.

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