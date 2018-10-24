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Пять экспонатов музея Библии в Вашингтоне оказались поддельными

Культура

К такому выводу пришли эксперты

Вашингтон, 24 октября 2018, 05:18 — REGNUM  Пять из шестнадцати свитков Мертвого моря, находившихся в экспозиции музея Библии в Вашингтоне, оказались работами более позднего периода, говорится в официальном заявлении музея.

Сообщается, что музей направил фрагменты экспонатов в исследовательский институт для проверки подлинности свитков. Ученые сделали рентгенограмму и химический анализ чернил, после чего пришли к выводу, что свитки оказались более поздней работы, чем предполагалось. Теперь эти экземпляры не будут присутствовать в постоянной экспозиции музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года специалисты музея Ван Гога в Амстердаме подтвердили подлинность двух картин конца XIX века. В результате экспертизы выяснилось, что две картины неизвестного авторства на самом деле принадлежат кисти Ван Гога.

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