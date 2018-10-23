Ужасное чувство юмора: польская студия выпустит «Симулятор священника»

Варшава, , 17:27 — REGNUM В конце 2019 года польская студия Delirma намерена выпустить в Steam «Симулятор священника» (Priest Simulator), который будет представлять собой игру, полную чёрного юмора. Об этом 22 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1054537943875022848

Согласно описанию, в Priest Simulator игрокам будет предоставлена возможность передвигаться по открытому миру и, используя силу священнослужителя, совершать различные поступки и действия, начиная от проповеди селян и заканчивая экзорцизмом.

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Они смогут даже зарабатывать средства, чтобы обновить «оружие», «усовершенствовать» церковь или создать лабораторию для изготовления ладана и святой воды. Издание отмечает, что у разработчиков просто ужасное чувство юмора.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что началась разработка многопользовательского научно-фантастического шутера (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) Destiny 3. Информацию на форуме Reddit разместил пользователь AnonTheNine, который ранее уже публиковал точную информацию.

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