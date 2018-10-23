Стивен Кинг продал британским студентам права на экранизацию за $1

Блайнай-Гвент, Великобритания, , 16:32 — REGNUM Стивен Кинг продал права на экранизацию одного из своих произведений за $1 студентам киноакадемии Блайнай-Гвент, расположенной в британском Уэльсе. Об этом 23 октября сообщил портал SyFy Wire.

Речь идёт о рассказе «Велотренажёр», который входит в сборник «После заката». Отмечается, что учебное заведение подписало официальный контракт, в котором была указана именно эта сумма.

Преподаватель киноакадемии Кевин Филлипс рассказал, что руководство нашло на сайте Кинга специальный раздел Dollar Babies («Долларовые дети»), в котором было написано, что автор позволяет студентам получать права на экранизацию коротких рассказов. После того, как они связались с секретарём писателя, она прислала им контракт, в котором стояла подпись самого Кинга.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что вышел первый трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Сняли фильм режиссёры Кевин Колш и Деннис Уидмайер (сериалы «Крик», «Черные праздники»).

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