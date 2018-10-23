«Черный кот и другие хиты»: концерт памяти композитора Юрия Саульского

Москва, , 16:22 — REGNUM 23 октября в Московской международном Доме музыки пройдет гала-концерт посвященный 90-летию замечательного композитора, одного из первых популяризаторов джаза в Советском Союзе Юрия Саульского. В этот день в исполнении известного оркестра «Фотограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина прозвучат популярные песни Саульского «Черный кот», «Татьянин день», «Мелодия», «Театральный вальс» и многие другие, а также инструментальные эстрадно-джазовые композиции. В праздничном концерте примут участие такие российские звезды как Лариса Долина, Лев Лещенко, Анатолий Кролл, Игорь Бриль, Алексей Козлов, Дина Гарипова и многие другие.