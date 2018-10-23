В Нью-Йорке пройдет премьера второго сезона аниме-сериала «Моб Психо 100»

Нью-Йорк, США, , 15:55 — REGNUM На предстоящей ежегодной конференции Anime NYC, которая пройдёт в Нью-Йорке в период с 16 по 19 ноября 2018 года, будет представлен второй сезон аниме «Моб Психо 100». Об этом 22 октября сообщила официальная Twitter-страница форума.

https://twitter.com/animenyc/status/1054377888911368192

На премьерном показе будет присутствовать актёр озвучки Сетсуо Ито, который подарил свой голос главному персонажу — молодому человеку по имени Сигэо Кагэяме. Он является могущественным эспером, который хочет жить нормальной жизнью, из-за этого Сигэо вынужден скрывать свою невероятную силу.

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Напомним, ожидается, что первая серия второго сезона «Моб Психо 100» выйдет в телеэфир Японии в январе 2019 года. Над созданием аниме-адаптации работает студия Bones. Автором оригинальной манги является мангака, известный под псевдонимом ONE. Поклонники жанра также знают его как создателя популярной манги «Ванпанчмен».

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