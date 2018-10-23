В Дагестане готовятся к открытию фестиваля кино и телевидения «Кунаки»

Махачкала, , 15:18 — REGNUM Двенадцатый Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» пройдет в столице Дагестана с 4 по 10 ноября. На нем будут представлены документальные и телевизионные фильмы, а также телепрограммы режиссёров и тележурналистов не только из России, но и ближнего зарубежья, сообщает 23 октября корреспондент ИА REGNUM.

В пяти номинациях фестиваля будет представлено 50 картин, отобранных из более чем 300 заявок. Победители в каждой номинации получат по 50 тысяч рублей, а обладатель Гран-при фестиваля унесёт с собой 100 тысяч рублей. Гостей и участников мероприятия ждут мастер-классы, площадки для дискуссий и обсуждения фильмов. В рамках фестиваля также будут проведены выездные показы фильмов в малых городах и аулах Дагестана.

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Напомним, что фестиваль кино и телевидения «Кунаки» был основан в 2007 году. Учредителями фестиваля являются Союз журналистов России и Союз кинематографистов страны. Свое название фестиваль получил благодаря старинному кавказскому обычаю — куначеству, означающему гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры.