Обезьяна с мачете и жизнь кота: экранизации манг Monkey Peak и Tora-san

Токио, , 15:29 — REGNUM Компания I.G., выпускающая популярное приложение для смартфонов Anime Beans, на своём сайте анонсировала аниме-адаптацию хоррор (в жанре ужасы) манги «Обезьяний пик». В свою очередь, компания Showgate представила трейлер кино-адаптации манги Tora-san с живыми актёрами.

«Обезьяний пик» выйдет 26 октября 2018 года. Это манга авторов Акихиро Кумета и Шинасака Коджи в жанре хоррор.

«Смертельное и ужасающее ожидание в изолированном месте, где никто не услышит, как вы кричите! Чтобы укрепить свои связи, сотрудники фармацевтической компании участвуют в горном походе. Освежающий воздух и прекрасная природа сопровождают пешеходов. Но когда наступает ночь, случается ужасная трагедия: их жестоко атакует гигантская обезьяна, вооруженная мачете! В чем причина нападения животного? Это легендарное демоническое существо «Обезьяньего пика»? И как избежать смертельной опасности в этой враждебной среде?», — гласит официальное описание манги.

Аниме-сериал будет транслироваться с 26 октября в специализированном приложении для смартфонов Anime Beans, позволяющем смотреть аниме в вертикальном формате.

Tora-san выйдет 15 февраля 2019 года. Это манга авторства Мина Итаба, выходившая с 2014 году в журнале You. История рассказывает о Сузуо Такахата, непопулярном авторе манги, который проводит свободное время в компании выпивки и азартных игр. Герой погибает в аварии и получает шанс провести ещё один месяц вместе со своей семьей, но в облике кота. Адаптация популярной манги с живыми актёрами выйдет 15 февраля 2019 года. Главную роль в картине исполнит Хиромитсу Китаяма.

Напомним, что Monkey Peak и Tora-san — не единственные проекты, ожидающие скорого релиза. Полнометражное аниме Mobile Suit Gundam NT Narrative выйдет на экраны 13 ноября этого года, а полнометражная адаптация аниме-сериала «Таня — воплощение зла» 8 февраля 2019 года.

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