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Цензура в Disney: создателям фильма «Ральф» запретили шутить про Кайло Рена

Культура

Руководство Lucasfilm посчитало, что не стоит портить образ злодея

Лос-Анджелес, США, 23 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Создатели анимационного фильма «Ральф против интернета» рассказали о том, что кинокомпания Disney не позволила им вставить в картину шутки о Кайло Рене из «Звездных войн». Об этом 22 октября сообщил портал SlashFilm.

Рич Мур и Фил Джонстон сказали, что у них была заготовлена шутка, в которой Кайло Рен показывался избалованным ребёнком. И когда они продемонстрировали свои наброски Lucasfilm, руководство компании дало понять, что лучше не показывать в таком свете одного из злодеев. В итоге режиссёры согласились с этим доводом.

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Напомним, Кайло Рен является сыном Хана Соло и Леи Органы, а также главным антагонистом в седьмой и восьмой частях «Звёздных войн». Его роль исполняет актёр Адам Драйвер. Премьера анимационного фильма «Ральф против интернета» пройдёт в России 21 ноября 2018 года.

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