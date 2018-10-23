Цензура в Disney: создателям фильма «Ральф» запретили шутить про Кайло Рена

Лос-Анджелес, США, , 13:59 — REGNUM Создатели анимационного фильма «Ральф против интернета» рассказали о том, что кинокомпания Disney не позволила им вставить в картину шутки о Кайло Рене из «Звездных войн». Об этом 22 октября сообщил портал SlashFilm.

Рич Мур и Фил Джонстон сказали, что у них была заготовлена шутка, в которой Кайло Рен показывался избалованным ребёнком. И когда они продемонстрировали свои наброски Lucasfilm, руководство компании дало понять, что лучше не показывать в таком свете одного из злодеев. В итоге режиссёры согласились с этим доводом.

Читайте также: Персонаж Marvel Ртуть не вернётся в четвёртой части «Мстителей»

Напомним, Кайло Рен является сыном Хана Соло и Леи Органы, а также главным антагонистом в седьмой и восьмой частях «Звёздных войн». Его роль исполняет актёр Адам Драйвер. Премьера анимационного фильма «Ральф против интернета» пройдёт в России 21 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели «Готэма» показали первые фото суперзлодея Бэйна