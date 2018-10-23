Создатели «Готэма» показали первые фото суперзлодея Бэйна

Лос-Анджелес, США, , 13:35 — REGNUM В сети появились кадры пятого (финального) сезона сериала «Готэм», на которых актёр Шейн Уэст запечатлён в образе суперзлодея Бэйна. Фотографии были опубликованы 22 октября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1054482714831806464

Издание отмечает, что Бэйн выглядит несколько иначе, чем могли бы ожидать поклонники вселенной. По мнению автора заметки, Бэйн Шейна Уэста представляет собой нечто среднее между Бэйном Тома Харди из фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и Дартом Вейдером из «Звёздных войн».

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Напомним, Бэйн был создан авторами Чаком Диксоном, Дугом Мончем и Грэмом Ноланом. Впервые он появился в комиксах о Бэтмене Vengeance of Bane, которые вышли в январе 1993 года.

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