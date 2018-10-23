В Южно-Сахалинске открылся V Дальневосточный театральный форум

Южно-Сахалинск, , 13:27 — REGNUM С 23 октября по 4 ноября Южно-Сахалинск станет театральной столицей Дальнего Востока — сюда на V Дальневосточный театральный форум съехались режиссеры, актеры, сценографы, драматурги из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Камчатки. Об этом сообщает портал Sakhalin.info.

Конечно, в программе фестиваля показ новых работ театров регионов, например, Сахалинский театр кукол планирует представить несколько своих постановок. Но больше форум ориентирован на создания творческого театрального сообщества Дальнего Востока. Тем более, что силу своего территориального расположения и больших расстояний многие коллективы поневоле «варятся в своем котле». В 2019 году, в Год Театра, устроители форума еще раз нарушают эту систему и намереваются стать полноправными участниками театрального процесса в России. Поэтому запланировано множество мастер-классов, тренингов, лекций, зрительских конференции.

Среди мероприятий критики выделяют режиссерскую лабораторию «Современное и своевременное» и скайп-конференцию «Актуальные проблемы репертуарных театров Дальнего Востока».