Путин поздравил с 45-летним юбилеем балерину Ульяну Лопаткину

Москва, , 13:18 — REGNUM Бывшая солистка Мариинского театра, балерина Ульяна Лопаткина в день своего рождения получила поздравления от президента России Владимира Путина. Глава государства назвал Лопаткину «одной из ярких звезд современного хореографического искусства».

«Ваш щедрый, самобытный талант, потрясающее исполнительское мастерство […] приумножили славу легендарной «Мариинки» и русского балета», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.

Напомним, Ульяна Лопаткина родилась в Керчи 23 октября 1973 года. Заниматься балетом девочка начала с раннего детства. После школы Лопаткина пыталась поступить в вуз в Москве, однако провалила экзамены. В 1991 году Лопаткина окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой (ранее — Ленинградское балетное училище). Тогда же будущая звезда балета поступила в Мариинский театр. С 1995 года и на протяжении 22 лет она была солисткой этого театра. В 2003—2007 годах Лопаткина попробовала себя в роли актрисы. На её счету работы в шести фильмах: в двух Ульяна сыграла саму себя, в остальных — похожих по духу девушек-танцовщиц. В 2017 году балерина покинула Мариинский театр. Причиной ухода стали профессиональные травмы.