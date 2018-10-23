Мартин Скорсезе рассказал о нереализованном проекте с Федерико Феллини

Рим, , 13:18 — REGNUM Режиссёр и продюсер Мартин Скорсезе во время церемонии вручения почетного приза Римского кинофестиваля рассказал о проекте начала 90-х годов XX века, который он хотел реализовать вместе с Федерико Феллини. Об этом 22 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/Aristonla/status/1054486060800057344

В рамках этого проекта кинематографисты должны были снять документальные фильмы о том, как создаётся кино. Феллини намеревался посвятить отдельную картину каждому этапу кинопроизводства, в том числе таким этапам, о которых зрители мало что знают. Скорсезе отметил: к сожалению, их замыслам не суждено было сбыться, поскольку великий режиссёр ушел из жизни в октябре 1993 года.

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Напомним, Федерико Феллини был удостоен пяти премий «Оскар», в 1960 году он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за свою ленту «Сладкая жизнь». В 1993 году Академия кинематографических искусств и наук США наградила его почётным «Оскаром» за вклад в киноискусство.

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