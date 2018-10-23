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Ди Каприо вынужден продать особняк, купленный на гонорар за «Титаник»

Культура

Относительно недорого

Лос-Анджелес, США, 23 октября 2018, 13:36 — REGNUM  Леонардо ди Каприо решил продать великолепный особняк в Лос-Анджелесе, который он купил на свой гонорар за роль в фильме «Титаник», сообщает 23 октября Kathimerini.

Ди Каприо, владелец многих объектов недвижимости, продает один из самых красивых своих объектов — дом площадью 330 квадратных метров, который обошелся нынешнему владельцу в $770 000. Сегодня его цена значительно возросла: от продажи хозяин рассчитывает получить $1,749 млн.

Дом в испанском стиле был построен в Серебряном озере в начале 1930-х годов и сохранил свой оригинальный вид: большие резные деревянные двери, потолочные балки, старый камин и белые стены. Огромная полностью функциональная кухня покрыта белой и голубой керамической плиткой, однако кухня нуждается в ремонте. При доме есть бассейн и огромный сад — сам особняк стоит на участке более 60 акров, а в саду — пруд с карпами кои.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно на продажу был выставлен легендарный особняк в Беверли-Хиллс, где жили новобрачные Джон и Джеки Кеннеди и снимались фильмы «Крестный отец» и «Телохранитель». Цена предложения — $135 млн, что почти на $20 млн меньше, чем стоимость одного имения, выставленного на продажу в Подмосковье.

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Рынок жилья
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