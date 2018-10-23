Фестиваль «Территория» в Москве завершится хореографией Филиппа Декуфле

Москва, , 12:47 — REGNUM 23−24 октября в Театре русской песни в Москве будет представлен спектакль известного французского режиссера Филиппа Декуфле «Новые короткие пьесы». Этими постановками завершается XIII Международный фестиваль-школу современного искусства «Территория». Как сообщают организаторы, мастер самолично предварит московской публике свои постановки: это синтез современной хореографии, элементов акробатики и необычного музыкального сопровождения. Показательны части перфоманса — «Дыра»: танцевальный номер под саксофон, посвящение матери «Вивальди» и два «впечатления» о Стране Восходящего Солнца — акробатическая сиюта о трансформации борцов сумо «Эволюция» и «Путешествие в Японию»: свободное размышления обо всем в этой стране.