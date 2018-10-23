Актриса «Богемской рапсодии» ответила на критику фанатов Фредди Меркьюри

Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Люси Бойнтон, исполнившая в фильме «Богемская рапсодия» роль Мэри Остин — женщины, которая была подругой Фредди Меркьюри на протяжении семи лет, ответила на критику поклонников певца в отношении тизер-трейлер фильма. Об этом 22 октября сообщил портал IndieWire.

Многим из них не понравилось, что в вышедшем тизер-трейлере картины показано, как Меркьюри флиртует с женщинами. Актриса заявила: ей неприятно, что некоторым людям хочется что-то покритиковать, тем более, что команда проекта гордится тем, что фильм вовсе не переступает черту навязчивости и не разоблачает покойного музыканта. Она отметила, что по небольшому трейлеру невозможно оценить весь фильм.

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Напомним, в декабре 1976 года Фредди Меркьюри рассказал Мэри Остин о своей сексуальной ориентации, после чего они расстались. Люси Бойнтон отметила, что в картине будет показан этот эпизод в форме творческой интерпретации, поскольку никто не знает, как всё происходило на самом деле. Роль музыканта в фильме исполнил актер Рами Малек.

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