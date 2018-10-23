В Дагестане начинаются съемки художественного фильма о войне в Сирии

Махачкала, , 11:41 — REGNUM В дагестанском Дербенте пройдут съёмки российско-сирийского художественного фильма «Пальмира». Режиссером и сценаристом картины выступит Иван Болотников сообщили ИА REGNUM 23 октября в министерстве культуры республики.

Работа посвящена войне с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В центре картины история дагестанского врача, у которого жена с малолетними дочерьми втайне сбежала на Ближний Восток. Мужчина бросается на их поиски, не думая о последствиях.

Стартует съёмочный процесс в ноябре. Помимо Дагестана, съемки будут проходить в Санкт-Петербурге, в Турции и Сирии. Бюджет картины составит около 2 млн евро, четверть из этой суммы выделяет сирийская сторона. По словам генерального продюсера проекта Андрея Сигле, фильм «Пальмира» выйдет в прокат в 2019 году.

Напомним, что создателями фильма выступят российская компания «Пролайн-медиа» и сирийская «Shaghaf». Соответствующее соглашение было подписано между сторонами в апреле 2017 года. В проекте также примут участие французская, итальянская и македонская компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД по Дагестану, в 2017 году число уроженцев Дагестана, выехавших в Сирию и участвующих в боевых действиях на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляло около 1200 человек.

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В августе 2017 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в списке детей, вывезенных в Сирию и Ирак из России, значатся почти 350 имен. Большинство из них являются уроженцами Северного Кавказа. Только по официальным данным, из Дагестана, вывезено более 200 несовершеннолетних, по неофициальным — их число значительно выше, отметила Кузнецова.

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