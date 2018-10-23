В сети появились отзывы о первом дополнении к игре «Человек-паук» для PS4

Бербанк, США, , 11:01 — REGNUM Стали известны подробности о первом сюжетном дополнении к игре «Человек-паук», которое появилось в PlayStation Store. Своё мнение о нём на странице в Twitter высказал 22 октября редактор издания редактор Game Informer Эндрю Рейнер.

Он отметил, что дополнение стоит приобрести только из-за разговоров между Питером и Майлзом. Оно представляет собой дополнительную главу, события которой происходят после окончания основного сюжета. В Нью-Йорк ради очередного дела вернётся Черная Кошка.

По первоначальной оценке, время прохождения DLC составит около 2−3 часов (возможно больше), в зависимости от игрока и его действий. Дополнение вводит новый контент, игрок будет сталкиваться с новыми видами преступлений, иными противниками и группировками.

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Напомним, игра «Человек-паук» (Spider-Man) для платформы PlayStation 4 вышла в продажу 7 сентября 2018 года. Она представляет собой приключенческий экшн (игра в которой результат зависит от скорости реакции игрока) с открытым миром. Её действие происходит в Нью-Йорке.

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