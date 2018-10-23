Москва, , 10:48 — REGNUM 23 октября в галерее Totibadze в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве открывается выставка художника Константина Тотибадзе «На даче». Оригинальные живописные натюрморты отсылают посетителя к подмосковной эстетике. Обыденные загородные вещи — ведро, ваза, банка с огурцами, шмат сала — приобретают вдруг какую-то загадочную значимость и вместе с тем придают атмосфере неповторимый уют.

Константин Тотибадзе — грузинский и российский живописец, график, член Московского Союза художников. Представитель известной грузинской художественной семьи. Его выставки проходили в России, США, Австрии, Франции, Гонконге.

Выставка открыта до 20 ноября.