В Нальчике открывается Фестиваль симфонической музыки имени Темирканова

Нальчик, , 10:32 — REGNUM 23 октября в Нальчике открывается VII Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова. В этом году музыкальный форум приурочен к 80-летию выдающегося дирижера и педагога, народного артиста СССР, художественного руководителя Российского академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Хатуевича Темирканова.

В рамках фестиваля, который продлится до 27 ноября, состоится пять концертов. На сцене Государственного концертного зала выступят солист Большого театра Роман Мурвицкий, симфонический оркестр государственной филармонии Кабардино-Балкарии, итальянские музыканты Фридера Бертольда (виолончель) и Маргариты Санти (фортепьяно).

А откроет программу фестиваля концерт миланского фортепианного квинтета имени Джузеппе Верди.