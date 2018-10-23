Blizzard рассказала о геймплее классической версии World of Warcraft

Ирвайн, США, , 10:30 — REGNUM Компания Blizzard на предстоящем форуме BlizzCon 2018 представит демоверсию классической версии онлайн игры World of Warcraft, в которой нет тех дополнений, что появились в период с 2005 по 2018 годы. Об этом 22 октября сообщил официальный сайт World of Warcraft.

Разработчики отмечают, что сыграть в демоверсию смогут не только посетители BlizzCon, но и все обладатели «виртуальных билетов». Для точного воссоздания атмосферы оригинальной игры они выбрали две карты: Степи для Орды и Западный Край для Альянса.

Читайте также: Продюсер Assassin's Creed и Splinter Cell ушла из компании Electronic Arts

В демоверсии будут доступны только они. Кроме того, время игры ограничат: игроков будет автоматически «выкидывать» из неё, однако прогресс при этом сохранится. Все персонажи будут начинать с 15 уровня. Режим ПвП (игрок против игрока) сделают ограниченным дуэлями.

Напомним, релиз World of Warcraft в США состоялся в ноябре 2004 года, версия игры для России официально была представлена в августе 2008 года. Первое дополнение The Burning Crusade вышло в 2007 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это прекрасно»: фанаты World of Warcraft радуются возвращению разработчика

Читайте развитие сюжета: В сети появились отзывы о первом дополнении к игре «Человек-паук» для PS4