Спектакль «Бесприданница» получил премию «Хрустальная Турандот»

Москва, , 09:53 — REGNUM В Театре имени Евгения Вахтангова в Москве прошло награждение лауреатов самой престижной театральной премии «Хрустальная Турандот». Церемонию, которую вели актриса театра «Сатирикон» Мария Дровосекова и известный музыкант, шоумен Алексей Кортнев оживляли шутки о прошедшем в стране чемпионату мира по футболу. Под звуки блюза в исполнении Даниила Крамера специальный приз «Недосягаемый» был вручен юбиляру Марку Захарову. Также почетной премией — «За честь и достоинство» удостоен замечательный актер Станислав Любшин.

Несмотря на некую загадочность премии — номинантов нет, и лауреаты объявляются непосредственно на сцене — лучшими работами стали те постановки, которым и до премии многие критики пророчили победу.

«Лучшим спектаклем» признали «Безприданницу» Школы драматического искусства в постановке режиссера Дмитрия Крымова, который накануне, правда, объявил о прощании со стенами этого театра.

Как лучший режиссер уходящего сезона отмечен Евгений Писарев за нашумевший спектакль «Влюбленный Шекспир» в театре им. Пушкина, художественным руководителем которого он и является. Сергей Степанченко заслуженно и наконец-то получил статуэтку за «Лучшую мужскую роль» — его исполнение сэра Джона Фальстафа в спектакле «Фальстаф и Принц Уэльский» театра «Ленком» уже давно признано эталонным.

Любимая актриса Дмитрия Крымова Мария Смольникова в его же постановке «Безприданницы» была великолепна — она и стала лауреатом в номинации «Лучшая актриса».

Третью награду получил мэтр сценографии Александр Боровский.

В сравнительно новой категории премии — «За создание уникального негосударственного театра» отмечен продюсер, генеральный директор театрального агентства «Арт-Партнер XXI» Леонид Роберман.

Премия «Хрустальная Турандот» была основана в 1991 году. За прошедшие годы ее удостаивались такие блестящие мастера сцены как Юлия Борисова, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и многие другие.