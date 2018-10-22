В третьем сезоне «Сорвиголовы» нашли «пасхалки» к сериалу «Агенты «Щ.И.Т.»

Нью-Йорк, США, , 16:02 — REGNUM В третьем сезоне сериала «Сорвиголова» создатели разместили «пасхальные яйца» (малозаметные отсылки) к сериалу «Агенты «Щ.И.Т.». Об этом 21 октября сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание читателей на то, что на стенах офиса издания New York Bulletin прикреплены вырезки из публикаций, которыми гордятся сотрудники издания. Одна из таких вырезок висит около стола Карен Пэйдж, её заголовок гласит: «Блэкаут уродует Нью-Йорк» (блэкаут — авария в энергосистеме).

Поскольку события 3-го сезона «Сорвиголовы» происходят в 2017 году, издание сделало предположение, что это является «пасхалкой» к крупному сюжету четвертого сезона сериала Агенты «Щ.И.Т.».

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Напомним, в эпизоде «Восстание» третьего сезона этого шоу была показана террористическая группа, которая отключала электроэнергию в городах при помощи мощного электромагнитного импульса. Нью-Йорк упоминался как одна из целей этой группы.

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