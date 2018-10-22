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В Москве проходит 44-й антикварный салон

Культура

Ведущие галереи и антикварные компании представят свои лучшие образцы

Москва, 22 октября 2018, 15:27 — REGNUM  В Москве, в Центральном Доме Художника на Крымском Валу проходи 44-й Российский Антикварный Салон. На крупнейшем мероприятии художественного рынка по традиции будут выставлены живопись старых мастеров, старинные иконы, антикварные мебель, скульптура, монеты, коллекционный фарфор, букинистические издания, ювелирные изделия. В последнее время также популярность у коллекционеров получили археология, фалеристика, оружие, картография, графика. Специалисты отмечают возросший уровень представленных произведений искусства. Как всегда в фаворе буду картины русской художественной эмиграции и европейская живопись первой половины XX века.

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Культурная хроника
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