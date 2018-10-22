В Твери пройдет международная дискуссия «Всемирность русской культуры»

Тверь, , 14:36 — REGNUM 3 ноября в Театре драмы в Твери состоится панельная дискуссия «Всемирность русской культуры». Она станет заглавным мероприятием XII Ассамблеи Русского мира, которая пройдет в старинном городе с 2 по 4 ноября. На нее соберутся около 600 представителей из 70 стран — известные российские и зарубежные философы, историки, писатели, деятели культуры, политики, священники, руководители министерств и ведомств, преподаватели русского языка, литературы и истории. Среди заявленных также тем —"Русский язык и образование будущего», «Патриотизм в русской истории и культуре», «Русский театр за рубежом: сохранение русскоязычной культурной идентичности», «Традиционные религии Русского мира в диалоге культур» и другие.

В программе форума также презентация Тверской области, выставка учебной литературы по русскому и иностранному языкам, награждение финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира».

Организатор Ассамблеи — фонд «Русский мир». За 10 лет организация приняла участие в 3 тысячах различных проектов в более чем 100 странах.