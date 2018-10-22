Джет Ли рассказал, почему он отказался сниматься во второй части «Матрицы»

Пекин, , 14:10 — REGNUM Джет Ли рассказал о том, почему он отказался сниматься во второй части фильма «Матрица», когда дуэт Вачовски предложил ему роль Серафа (охранника Пифии). Об этом 21 октября сообщил портал Screen Rant.

Актёр сообщил, что причиной стала борьба в области авторских прав. Он должен был участвовать в проекте около девяти месяцев, при этом съёмки должны планировали проводить лишь в течение трех месяцев, а оставшееся время создатели фильма хотели оцифровать все его движения и занести их в специальную библиотеку.

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Джет Ли пояснил, что с этого момента право на записи должно было перейти к создателям картины и они смогли бы владеть ими как интеллектуальной собственностью. Именно поэтому он решил отказаться от участия в проекте.

Напомним, изначально Вачовски планировали, что эту роль исполнит женщина, они предложили её Мишель Йео, но та отказалась из-за совпадения графиков съёмок. Джет ли был вторым актёром, к которому поступило такое предложение. Но он также отказался, в итоге Серафа сыграл Коллин Чоу.

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