Понедельник, 22 Октября 2018 года
15:39:04 МСК

Антологии современной казахской литературы переведут на китайский язык

Культура

Антологии казахской литературы переводятся на шесть языков ООН

Астана, 22 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Центр культуры и образования Египта и «Издательство наций» Китая помогут Казахстану перевести издания антологий современной казахской литературы на китайский и арабский языки, сообщает 22 октября издание «Казинформ».

Соответствующее соглашение подписала секретарь национальной комиссии Казахстана по реализации программы «Рухани жангыру» Аида Баллаева. Она напомнила, что антологии казахской литературы переводятся на шесть языков ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября национальная комиссия Казахстана по реализации программы «Рухани жангыру» и издательский дом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова подписали соглашение о переводе антологий казахской литературы на русский язык.

Читайте ранее в этом сюжете: МГУ издаст антологии казахской литературы на русском языке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Литература
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить