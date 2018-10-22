Антологии современной казахской литературы переведут на китайский язык

Астана, , 14:02 — REGNUM Центр культуры и образования Египта и «Издательство наций» Китая помогут Казахстану перевести издания антологий современной казахской литературы на китайский и арабский языки, сообщает 22 октября издание «Казинформ».

Соответствующее соглашение подписала секретарь национальной комиссии Казахстана по реализации программы «Рухани жангыру» Аида Баллаева. Она напомнила, что антологии казахской литературы переводятся на шесть языков ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября национальная комиссия Казахстана по реализации программы «Рухани жангыру» и издательский дом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова подписали соглашение о переводе антологий казахской литературы на русский язык.

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