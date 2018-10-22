В Вологде открылись V всероссийские Беловские чтения

Вологда, , 13:41 — REGNUM 22 октября в Вологде открываются юбилейные V Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». Этот фестиваль посвящен памяти замечательного русского писателя Василия Белова. Более ста ученых, литературоведов, писателей из России, Китая, Румынии, Молдавии поделятся своими мыслями о творческом наследии блестящего прозаика, о влиянии его книг на современного читателя. В программе фестиваля научно-практическая конференция, «круглые столы», юношеский творческий конкурс, литературные встречи, кинопоказы и спектакли, посещение деревни Тимонихи в Харовском районе области — малой родины литератора.

За годы литературной деятельности Василий Иванович Белов (1932−2012) выпустил более шестидесяти книг суммарным тиражом свыше семи миллионов экземпляров. Его произведения переведены на многие языки народов мира, включены в школьную программу. Он по праву считается явлением русской литературы второй половины ХХ века, певцом Русского Севера.