Судьба старинных домов в историческом центре Боровска: фоторепортаж

Боровск, Калужская область, , 16:31 — REGNUM В Боровске Калужской области удалось остановить снос исторического центра города, затеянный местными властями в рамках программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. Мэрия заявила о намерении восстановить снесённые дома с нуля, однако местных жителей в своих добрых намерениях власти убедить не смогли. Скандал быстро набрал обороты и вышел на федеральный уровень, в очередной раз поставив вопрос о судьбе шедевров деревянного зодчества в малых городах России. ИА REGNUM публикует фоторепортаж о состоянии объектов исторического наследия в Боровске.

Большая часть деревянных зданий в исторической части города построена в XIX и начале XX века. Сегодня жить в них практически невозможно, и после того, как региональные власти приняли программу выселения горожан из аварийного жилья, они оказались полностью заброшенными. Прогнившие дома без ванны и газа не интересны никому, кроме бездомных и праздной молодёжи, а денег ни муниципалитет, ни регион на восстановление не выделяет.

Читайте ранее: «Построим лучше»: Минкульт разрешил снос исторического города под Калугой

Наконец наступил момент, когда местные власти пошли на радикальное решение вопроса — просто снести все бесхозные дома и отстроить территорию заново. Горожане, впрочем, заподозрили, что город отказался от модернизации и капитального ремонта неспроста и за сносами скрывается обыкновенное недобросовестное освоение бюджетных средств. Местные жители увидели выход в том, чтобы вернуть Боровску статус исторического поселения, которого он лишился в 2010 году. Однако после обращения в Минкульт выяснилось, что придать такой статус городу смогут только к концу 2019 года.

За работу взялись быстро и решительно — 18 февраля, несмотря на протесты местных жителей, в Боровске снесли два дома на улице Ленина, 42 и улице Володарского, 31. На этом фоне в город прибыли десятки активистов и общественников из других регионов, чтобы помочь местным краеведам спасти город от сноса памятников архитектуры. Вскоре прошли переговоры активистов с мэром города.

Соглашение удалось достичь — администрация Боровского района гарантировала, что работы будут приостановлены, строительную технику от объектов в основном отогнали. 20 октября при участии активистов были законсервированы три купеческих дома XIX века. Таким образом, от их сноса власти временно отказались. Тем не менее, местные активисты расслабляться не спешат, опасаясь поджога ветхих зданий.

Вскоре под защиту попало ещё одно строение — дом 51 на Калужской улице. В его подвальной части буквально накануне намечаемого сноса была обнаружена сводчатая палата с цилиндрическим сводом, предположительно, XVIII столетия. Общественникам удалось убедить мэра временно отказаться и от сноса этого строения.

Общественники настаивают, что в Боровск должно выехать управление по государственного охране культурного наследия с чиновниками Министерства культуры для тщательного исследования всех объектов, которым угрожает снос. Сейчас активисты добиваются того, чтобы здания могли по крайней мере пережить зиму. В дальнейшем будут проведены переговоры с правительством Калужской области об их реставрации.

По словам краеведов, главная проблема с сохранением памятников исторического наследия в малых городах заключается в том, что их судьба находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Не имея больших собственных источников доходов, муниципальные органы практически не занимаются вопросами сохранения памятников культуры, из-за чего последние приходят в негодность и разрушаются, а на их месте строятся новые дома, как правило, ничего не имеющие общего с прежним историческим обликом города.

Читайте ранее: Снос старинных домов в малых городах: на местном уровне проблему не решить

Смотрите галерею к статье