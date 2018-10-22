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Судьба старинных домов в историческом центре Боровска: фоторепортаж

Культура

Сносы в историческом городе Калужской области вновь поставили вопрос о судьбе шедевров деревянного зодчества

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Судьба старинных домов в историческом центре Боровска: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дом на ул. Рабочая, 6а — часть текстильной фабрики Ёжиковых кон. XIX нач. XX в.

Боровск, Калужская область, 22 октября 2018, 16:31 — REGNUM  В Боровске Калужской области удалось остановить снос исторического центра города, затеянный местными властями в рамках программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. Мэрия заявила о намерении восстановить снесённые дома с нуля, однако местных жителей в своих добрых намерениях власти убедить не смогли. Скандал быстро набрал обороты и вышел на федеральный уровень, в очередной раз поставив вопрос о судьбе шедевров деревянного зодчества в малых городах России. ИА REGNUM публикует фоторепортаж о состоянии объектов исторического наследия в Боровске.

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Практически в любой заброшенный дом Боровска можно пролезть через окно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Практически в любой заброшенный дом Боровска можно пролезть через окно
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Все окна разбиты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Все окна разбиты
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Коридоры все завалены мусором
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Коридоры все завалены мусором

Большая часть деревянных зданий в исторической части города построена в XIX и начале XX века. Сегодня жить в них практически невозможно, и после того, как региональные власти приняли программу выселения горожан из аварийного жилья, они оказались полностью заброшенными. Прогнившие дома без ванны и газа не интересны никому, кроме бездомных и праздной молодёжи, а денег ни муниципалитет, ни регион на восстановление не выделяет.

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Снос был запланирован на 18 октября, но дом пока ещё на месте
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снос был запланирован на 18 октября, но дом пока ещё на месте
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Ул. Володарского, 11
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ул. Володарского, 11
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Дом на ул. Володарского, 11
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дом на ул. Володарского, 11

Читайте ранее: «Построим лучше»: Минкульт разрешил снос исторического города под Калугой

Наконец наступил момент, когда местные власти пошли на радикальное решение вопроса — просто снести все бесхозные дома и отстроить территорию заново. Горожане, впрочем, заподозрили, что город отказался от модернизации и капитального ремонта неспроста и за сносами скрывается обыкновенное недобросовестное освоение бюджетных средств. Местные жители увидели выход в том, чтобы вернуть Боровску статус исторического поселения, которого он лишился в 2010 году. Однако после обращения в Минкульт выяснилось, что придать такой статус городу смогут только к концу 2019 года.

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Ул. Калужская, 30 — жилой дом кон. XIX в. (объект, обладающий признаками ОКН);
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ул. Калужская, 30 — жилой дом кон. XIX в. (объект, обладающий признаками ОКН);
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Несмотря на то, что дом скоро снесут, счета всё ещё приходят
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несмотря на то, что дом скоро снесут, счета всё ещё приходят

За работу взялись быстро и решительно — 18 февраля, несмотря на протесты местных жителей, в Боровске снесли два дома на улице Ленина, 42 и улице Володарского, 31. На этом фоне в город прибыли десятки активистов и общественников из других регионов, чтобы помочь местным краеведам спасти город от сноса памятников архитектуры. Вскоре прошли переговоры активистов с мэром города.

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Улица Ленина, 42
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Ленина, 42
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На этом месте стоял дом XIX века
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На этом месте стоял дом XIX века
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Заодно снесли часть соседнего дома
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заодно снесли часть соседнего дома

Соглашение удалось достичь — администрация Боровского района гарантировала, что работы будут приостановлены, строительную технику от объектов в основном отогнали. 20 октября при участии активистов были законсервированы три купеческих дома XIX века. Таким образом, от их сноса власти временно отказались. Тем не менее, местные активисты расслабляться не спешат, опасаясь поджога ветхих зданий.

Вскоре под защиту попало ещё одно строение — дом 51 на Калужской улице. В его подвальной части буквально накануне намечаемого сноса была обнаружена сводчатая палата с цилиндрическим сводом, предположительно, XVIII столетия. Общественникам удалось убедить мэра временно отказаться и от сноса этого строения.

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Ул. Калужская, 51
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ул. Калужская, 51
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Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общественники настаивают, что в Боровск должно выехать управление по государственного охране культурного наследия с чиновниками Министерства культуры для тщательного исследования всех объектов, которым угрожает снос. Сейчас активисты добиваются того, чтобы здания могли по крайней мере пережить зиму. В дальнейшем будут проведены переговоры с правительством Калужской области об их реставрации.

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Здание является объектом культурного наследия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Здание является объектом культурного наследия
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Ул. Ф.Энгельса, 2
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ул. Ф.Энгельса, 2
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Дом первой половины XX в
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дом первой половины XX в

По словам краеведов, главная проблема с сохранением памятников исторического наследия в малых городах заключается в том, что их судьба находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Не имея больших собственных источников доходов, муниципальные органы практически не занимаются вопросами сохранения памятников культуры, из-за чего последние приходят в негодность и разрушаются, а на их месте строятся новые дома, как правило, ничего не имеющие общего с прежним историческим обликом города.

Читайте ранее: Снос старинных домов в малых городах: на местном уровне проблему не решить

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