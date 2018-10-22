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В Москве открывается выставка детских книг конца XIX – начала XX века

Культура

Она организована Российской государственной библиотекой

В Москве открывается выставка детских книг конца XIX – начала XX века
Николай Богданов-Бельский. Новая сказка (фрагмент). 1891

Москва, 22 октября 2018, 13:12 — REGNUM  22 октября в Ивановском зале Российской государственной библиотеки открывается выставка «Книги старого дома: мир детства XIX — начала XX века». В основе удивительной экспозиции дореволюционная детская книга, избранная периодика из собрания РГБ, а также произведения живописи этого периода из собрания Новгородского музея-заповедника. Для полноты картины организаторы добавили игрушки, предметы обихода, вещи, ставшие семейной реликвией. Среди редких экспонатов — детские книги из библиотеки императрицы Александры Фёдоровны, роскошные издания эпохи модерна и рукописный «Наш журнал», созданный детьми и изданный их родителями-художниками, книга-гротеск «Похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета», написанная Владимиром Далем, детские журналы «Светлячок», «Подснежник», «Галчёнок» и другие.

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Культурная хроника
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