В Москве пройдет выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера»

Москва, , 12:33 — REGNUM С 21 декабря 2018 по 22 февраля 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве будет проходить выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера». Живопись и графика из музейных и частных собраний». Эту масштабную экспозицию подготовили Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже (Санкт-Петербург). Кроме знаменитых и малоизвестных широкой публики картин знаменитых мексиканских живописцев на выставке будет представлена и необыкновенная история этой супружеской пары.

В основе грандиозной ретроспективы более 90 полотен Фриды Кало и Диего Риверы, а также рисунки и литографии, охватывающие всю творческую жизнь живописцев. Лучшие произведения искусства из своих фондов предоставляют Музей Долорес Ольмедо (Мехико), частные собрания Европы и Латинской Америки, галереи внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и «Арвил», а также ГМИИ им. А.С. Пушкина. В его коллекции несколько картин мастеров, ранее практические не демонстрировавшиеся. В том числе картина Диего Риверы «Славная победа», которую живописец в 1955 году передал в дар Союзу художников.