Путин поздравил с юбилеем театрального режиссера Фурманова

Москва, , 12:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем художественного руководителя театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова (Санкт-Петербург), народного артиста РФ Рудольфа Фурманова. Поздравительная телеграмма опубликована 22 октября на сайте Кремля.

По словам главы государства, Фурманов посвятил свой талант служению искусству, а интересные актерские и режиссёрские работы снискали актеру и продюсеру высокое профессиональное и общественное признание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ наградило Рудольфа Фурманова за создание первого в России негосударственного репертуарного театра.

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