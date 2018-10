Информация о новых наборах LEGO может оказаться спойлером к «Мстителям 4»

Лос-Анджелес, США, , 12:20 — REGNUM Утекшая в сеть информация о новых наборах конструкторов LEGO потенциально может оказаться спойлерами к предстоящему фильму «Мстители 4». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.

На одной из утекших фотографий поклонники Marvel могут увидеть LEGO-версию Ронина (бывшего Соколиного Глаза). Что касается других наборов, то, как сообщают инсайдеры, в них Тор, Ракета и Капитан Америка одеты в странные белые костюмы, а Брюс Беннер, наконец, принял форму Халка. Скотт Лэнг (Человек-муравей) и Тони Старк находятся на корабле в городе Квантовой области. Издание отмечает, что к этой информации стоит относиться с осторожностью.

Напомним, 13 октября 2018 года режиссёры Энтони и Джо Руссо сообщили об окончании съёмок четвёртой части мстителей. Они опубликовали в соцсетях фотографию, которая заставила фанатов Marvel гадать о том, что на ней изображено.

