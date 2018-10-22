«Гарри Поттер и методы рационального мышления» лидер краудфандинга в России

Москва, , 11:52 — REGNUM Схема сбора средств в сети на реализацию того или иного некоммерческого проекта становится все более популярным. До недавнего времени лидером отечественного крауфандинга на специальной платформе Planeta.ru была известная рок-группа «Алиса», собравшая в 2016 году более 11,3 млн рублей для записи нового альбома.

Ныне этот результат побит. Это сделал проект американского специалиста по искусственному интеллекту Элиезера Юдковского «Гарри Потерр и методы рационального мышления». Рекордсмену удалось за сравнительно небольшой срок собрать 11 426 381 рубль только в России: данных по другим странам пока нет. Понятно, что произведения Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике сверхпопулярны, но данный фанфик носит, скорее, научный, исследовательский характер. Напомним, что самый обеспеченный автор современности разрешил использовать свои романы только для создания фанфиков: сочинений на тему известных литературных произведений исключительно без получения какого-либо коммерческого дохода. 7278 страстных поклонников Гарри Поттера, его удивительных логических способностей и рациональных действий, полностью выполнили поставленную задачу и принесли денег на 1052% от заявленной для реализации проекта — печати этой книги на русском языке — суммы. Осталось дождаться выхода этой книги из печати.