«Они сказали, что время вышло» — Михаил Жебровский о съёмках в «Ведьмаке»

Варшава, , 11:16 — REGNUM В будущем сериале «Ведьмак» от Netflix главную роль ведьмака Геральта сыграет английский актёр Генри Кавилл. Однако оказалось, что эту роль мог исполнить Михаил Жебровский, польский актёр, известный по роли Геральта в сериале «Ведьмак» 2001 года производства Польши. О возможности своего участия в проекте и отношению к сериалу от Netflix Жебровский рассказал в своём интервью на радио ZET.

«Netflix предлагал мне сыграть в сериале, но я не смог выслать пробу. Записал, отправил, но опоздал на один день. И они сказали, что время вышло», — сообщает Михаил Жебровский в своём интервью.

За роль Геральта в сериале 2001 года Жебровский был номинирован на награду Польской киноакадемии в категории «Главная мужская роль». По словам актёра, жители Польши до сих пор «благодарят его за Геральта». Сейчас Михаил Жебровский является актёром и директором театра 6.piętro («Шестой этаж). Также актёр высказался о своём отношении к будущему сериалу и творчеству Анджея Сапковского (автора оригинального произведения «Ведьмак»).

"Я рад, что в итоге «Ведьмак» оказался в руках профессионалов, польская игра и польский герой Сапковского получат ту реализацию, которой заслуживают. Я считаю, что литература Сапковского как никакая другая феноменально подходит для экранизации. Я думаю, американцы справятся, они в таких делах не ошибаются, поскольку зарабатывают деньги на культуре. Я счастлив и желаю Сапковскому, чтобы на пенсии он жил как богатый поляк, который гордится тем, что написал «Ведьмака» на польском языке», — поделился Михаил Жебровский.

Напоминаем, что «Ведьмак» — будущий телесериал компании Netflix, основанный на творчестве польского писателя Анджея Сапковского. Создателем сериала является Лорен Шмидт, а главную роль в картине исполнит английский актёр Генри Кавилл. Съёмки сериала продлятся до мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский актер исполнит роль Геральта в новом сериале по «Ведьмаку»