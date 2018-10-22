Владимиру Мединскому напомнили, кто «вбивал чушь» в головы молодёжи

Москва, , 10:59 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский, который сокрушается по поводу исторической безграмотности российской молодежи, может жаловаться только на самого себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя слова Мединского, который в ходе визита в Сербию посетовал на то, что «в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью».

«То, что сказал Мединский, мог бы сказать человек, который только занял свою должность и пришёл в ужас от того скверного наследства, которое ему досталось от его предшественников, — сказал Кагарлицкий. — Но Мединскому жаловаться не на кого, кроме как на самого себя. Кто эту чушь вбивает в головы молодёжи?»

Кроме того, директор ИГСО обратил внимание на то, что Мединский возглавляет министерство уже очень давно и фактически превратил это ведомство «в разновидность министерства пропаганды».

«Оно стало органом, которое ставит перед собой исключительно пропагандистские и идеологические задачи, — сказал Кагарлицкий. — Кстати, в гораздо большей степени, нежели это происходило во времена советской цензуры, так как в советское время могли давать деньги на кино, спектакли и издание книг, которые как минимум были не совсем в рамках официальной идеологии. Более того, несмотря на всю безумную пропаганду, которой сегодня загаживают мозги населению, похвастаться Мединскому особо нечем. Его проблема состоит в том, что та субстанция, которую он производит, конкурирует с другой субстанцией, которую производят другие идеологические центры. И его субстанция гораздо более низкого качества. Мы не наблюдаем столкновения правды и лжи или научного сознания с обскурантистским. Мы имеем конкуренцию разных видов бреда, лжи, пропаганды и безнравственности. Те клевета и ложь, которые им продвигаются, оказываются ещё менее качественными, чем те, которые продвигают его конкуренты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в Белграде и рассказывая о своей новой книге «Война — мифы об СССР 1939−1945 годов», объявил, что российская молодёжь плохо знакома с историей собственной страны.

По словам министра, во время работы в комиссии правительства по истории Второй мировой войны он много общался с молодёжью и понял, что в России за 20 лет выросло поколение людей, «которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью».

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