В Москве пройдет вручение театральной премии «Хрустальная Турандот»

Москва, , 10:52 — REGNUM 22 октября в Москве в Театре имени Евгения Вахтангова состоится 27-я церемония вручения премии «Хрустальная Турандот». Считается, что именно это действие подводит итоги прошедшего сезона и открывает новый, хотя большинство театров страны уже радуют зрителей своими спектаклями. Но эта премия, действительно считается в мире театра очень престижной. Как всегда не известны до последнего момента имена даже номинантов, которые по традиции будут объявлены в пяти номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценография», «Лучшая мужская роль» и соответственно «Лучшая женская роль».

Единственно, что ясно на сегодняшний день, что статуэтку «За честь и достоинство» получит замечательный актер Станислав Любшин.

И еще одна уже не тайная информация — вести вечер будут актриса театра «Сатирикон» Мария Дровосекова и известный музыкант, шоумен Алексей Кортнев. А многие шутки будут относиться к прошедшему в стране чемпионату мира по футболу.