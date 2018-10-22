Мединский написал книгу для исторически безграмотной молодёжи

Белград, , 04:11 — REGNUM Книгу «Война — Мифы об СССР 1939−1945 годов» представил в Белграде министр культуры РФ Владимир Мединский. Он заявил, что российская молодежь плохо знакома с историей собственной страны, передают «Вести».

По словам министра, минувшие 20 лет дали России поколение, чье представление об истории серьезно искажено. Либо молодые люди ничего не знают, либо в их голове «всякая чушь», заявил Мединский.

Информацию такие люди черпают из американских фильмов, интернета и компьютерных игр. Это подвигло министра на написание несложной книги, подтверждающей либо опровергающей популярные в СМИ тезисы.

Мединский ранее прибыл в Сербию с официальным визитом. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мединский не исключил превращения рэпа в часть русской культуры, которая восприимчива «ко всему чужому». Первым российским рэпером министр назвал поэта Владимира Маяковского.

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