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Гильдия киноведов и кинокритиков возмущена нападками на «Праздник»

Культура

Скандал вокруг комедии Красовского сравнили с ситуацией вокруг фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина»

Москва, 22 октября 2018, 01:25 — REGNUM  В защиту комедии Алексея Красовского о блокадном Ленинграде выступили члены Гильдии киноведов и кинокритиков. Нападки на картины до их демонстрации общественности вызывают возмущение, говорится в открытом письме, опубликованном на сайте организации.

Скандал вокруг комедии «Праздник» авторы обращения сравнили с ситуацией вокруг фильмов Алексея Учителя и Армандо Иануччи «Матильда» и «Смерть Сталина». Чиновники и журналисты требуют запретить прокат комедии, о которой распространяются ложные сведения, отмечают они.

«Вопреки недобросовестным утверждениям, картина Красовского — не о блокаде Ленинграда, а о жизни некоторых привилегированных лиц в страшное время, когда другие жители города умирали от лишений», — говорится в открытом письме.

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Таким образом, критика «Праздника» превращается в защиту партийной элиты, «жировавшей» в период блокады. Команда фильма, отмечено в письме, осознает трагедию блокадного Ленинграда и не может глумиться над ней.

В Гильдии киноведов и кинокритиков подчеркнули, что общественное обсуждение фильма допустимо лишь после его первого публичного показа. Вопрос о выпуске спорных произведений в прокат может решать только суд, обладающий правом устанавливать нарушение российского законодательства тем или иным фильмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за комедию о блокадном Ленинграде вступились Члены Союза кинематографистов России.

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Проект кинокомедии о блокадном Ленинграде
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