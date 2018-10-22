В Амстердаме покажут лучшие новые медиапродукты для детей

Амстердам, , 07:12 — REGNUM С 20 по 26 октября в Амстердаме состоится «Синекид» (Cinekid — дословно «Кинодитя») — крупнейший международный фестиваль фильмов, телепрограмм, видео и различных новых медиа для детей в возрасте от 4 до 14 лет. Впервые он был проведен в 1986 году как небольшой смотр кинофильмов, и постепенно вырос в крупный индустриальный проект, включающий три больших направления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первое — это сам фестиваль, в преддверии которого по всей стране, в трех десятках голландских городов, проходят показы для школьников. Завершается он, как и положено, церемонией награждения лучших работ. Сейчас вручается две равноценные награды: от жюри, и от зрителей. В начале судьбу единственного главного приза определяла группа экспертов, и в 1988 году эту награду еще молодого фестиваля «Синекид» получил Владимир Грамматиков за созданную совместно советскими, британскими и скандинавскими кинематографистами сказку «Мио, мой Мио» с маленьким Кристианом Бейлом в главной роли. В 2005 гран-при был присужден драме «Итальянец» Андрея Кравчука о детдомовце, разыскивающем свою маму.

Вторая ключевая составляющая мероприятия — профессиональная конференция, на которую собираются деятели детского кино, организаторы фестивалей со всего мира, специалисты по медиа, кинематографу, образованию. Ежегодно семинары, презентации, обсуждения позволяют профессионалам найти новых партнеров для реализации и развития своих проектов, почерпнуть новые идеи для работы и поделиться опытом с единомышленниками. В этом году в мероприятии с представлением своего проекта примет выступит команда российского Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс», прошедшего в Тюмени с 1 по 5 октября в пятый раз.

Третье направление — это образовательная программа для детей, целью которой является повышение их медиаграмотности. Вместе со взрослыми ребята каждый год на «Синекиде» исследуют развитие и обновление медиаязыка, ищут новые формы аудиовизуального самовыражения на тренингах, семинарах, практических занятиях и мастер-классах. Дети ставят свои собственные спектакли, снимают короткие фильмы и телесюжеты и делятся первым опытом с профессионалами — участниками конкурсной программы смотра. Кроме того, их приглашают на специально созданную цифровую игровую площадку MediaLab, занимающую 1200 квадратных метров, где можно познакомиться с интерактивными арт-инсталляциями, поучаствовать в мастер-классах и просто поиграть.

Ожидается, что фестиваль «Синекид» посетит более 65 000 человек — как местных жителей разных возрастов, так и зарубежных гостей.

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